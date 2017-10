Un coupe US admet avoir escroqué Amazon pour 1,2 M USD

Un couple de l’État de l’Indiana a plaidé coupable d'avoir détourné plus de 1,2 millions de dollars de marchandises du site internet Amazon.com.

Erin Joseph Finan, 38 ans, et Leah Jeanette Finan, 37 ans, ont plaidé coupable de fraude postale et de blanchiment de capitaux par le tribunal fédéral de première instance d'Indianapolis, relate The Star Press.

À en croire le procureur Josh Minkler, le couple de Muncie dans l' Indiana a acheté en ligne des centaines d'appareils électroménagers sur Amazon en utilisant des centaines d'identités frauduleuses. Puis ils ont contacté Amazon pour signaler que les produits étaient endommagés et ont demandé de les remplacer gratuitement.

Le couple, affirment les autorités, a par la suite vendu les marchandises volées à un complice à Indianapolis, qui les a revendues à une entreprise new-yorkaise. Parmi les produits volés figureraient entre autres des caméras GoPro, des consoles Xbox et des smartwatches.

Or, le plaider-coupable exige que le couple rembourse l'argent acquis de la sorte à Amazon. L'accord mentionne également que les Finan ont renoncé à leur droit de faire appel s'ils sont condamnés à moins de sept ans et trois mois de prison.