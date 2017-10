Un «dragon» évolue dans le ciel du Japon (vidéo)

Un nuage dont la forme ressemblait à celle d'un dragon a été filmé le 30 septembre par un habitant de la ville de Jōetsu, dans la préfecture de Niigata, au Japon. Sur sa vidéo, on voit un nuage blanc et épais bouger comme un véritable être magique. Ensuite, on voit comment ce nuage, tel une grande fumée blanche, commence à se dissiper et disparaît finalement dans le ciel noir.

​L'apparence de ce nuage et la manière dont il se déplace sont à tel point étranges qu'au premier abord on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'un montage. Pourtant, cette vidéo a été publiée par le centre de prévisions météorologiques Weathernews qui a confirmé son authenticité et a expliqué l'origine du nuage.

Ce phénomène naturel a d'ailleurs un nom très précis: «nuage en entonnoir». D'après Weathernews, il s'agit de la première étape de formation d'une tornade . Sur la vidéo, on la voit se dissiper et disparaître. Dans d'autres circonstances, ce phénomène naturel anodin aurait pu se transformer en une véritable tornade.

La vidéo impressionnante a très vite gagné en popularité sur Twitter et a été pour le moment «likée» par plus de 95.000 utilisateurs qui se sont échangés leurs réactions. Plusieurs ont confirmé que ce nuage leur avait fait penser à un dragon.