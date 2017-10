Une société US vend des kits de survie pour la fin du monde

Le nouveau «kit de survie» de Costco, composé principalement de boîtes de conserves et dont le prix s'élève à 1.000 dollars, est désormais disponible à la vente sur Internet, relate l'agence de presse américaine UPI.

Destiné à tous ceux qui se préparent à la fin du monde , le kit comprend environ 6.200 portions alimentaires, permettant de se nourrir pendant environ un an, promettent les producteurs.

Les boîtes de conserves — dont une partie est spécialement conçue pour le petit déjeuner et l'autre pour le déjeuner et le dîner — contiennent notamment du blé, du ris, du lait, des semences, des fruits, des légumes et de la viande. Le kit comprend en outre du sel et du sucre.

D'après Costco, ce kit permettrait à toute une famille de survivre en cas de catastrophe, quelle que soit sa nature. Au demeurant, la société ne révèle pas combien de kits ont déjà été vendus sur Internet.