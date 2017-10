Des dessins sur la mousse du café faits en 3D (photos)

Les insectes ne sont d'habitude pas les bienvenus dans les tasses de café. Cependant, la barista taiwanaisa Chang Kuei Fang a su changer la vision des passionnés de la boisson chaude.

Cette femme a eu l'idée de transformer le café en une œuvre d'art moderne à l'aide de dessins en 3D.

Les clients aiment en particulier commander des cafés avec des cafards, des mille pattes, des moustiques et des araignées.

Cependant, d'autres viennent pour boire un café avec le portrait du meilleur ami de l'Homme.

Il y en a même qui demandent de reproduire des toiles célèbres.

Outre leur attractivité, les dessins donnent aussi de l'appétit car Chang les parsème avec du chocolat et les décore avec de la confiture.

Chang Kuei Fang travaille en tant que barista depuis 14 ans et reçoit les clients dans son café My Cofi. Faire un café lui prend environ 15 minutes et coûte de 6,5 à 31 dollars.

Tout a commencé lorsqu'une cliente a demandé à Chang de dessiner son animal sur un café. Bien que le barista ne l'ait jamais essayé, la femme a décidé de tenter le coup, ce qui lui a permis d'avoir un business qui va aujourd'hui de l'avant.