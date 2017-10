Un Américain de 92 ans gagne une pension à vie à la loterie

Un Américain, Charles Svatos, a gagné à la loterie Lucky for Life, dont le prix était un salaire annuel pour le reste de la vie. Bien que le gagnant ait récemment atteint les 92 ans, il a trouvé comment gérer ce nouveau revenu.

Charles Svatos, habitant de l'État de l'Iowa, a gagné le second prix d'une loterie locale, ayant deviné cinq chiffres sur six, informe le journal américain Waterloo-Cedar Falls Courier (WCF Courier). Le prix consistait en une pension à vie de 25.000 dollars (21.000 euros) par an.

M.Svatos a dit qu'il prenait régulièrement part à cette loterie depuis sa création en 1985. Néanmoins, jusqu'à maintenant, il n'avait jamais gagné qu'un prix de 6 dollars.

«Le vendeur m'a dit: "Tu as enfin gagné!" J'ai d'abord cru que c'était une blague», a déclaré Charles Svatos.

Selon sa fille, participer à la loterie était une habitude de M.Svatos depuis longtemps.

«Chaque semaine, il se rend dans le même magasin, achète du café et plusieurs billets. Il les examine habituellement la semaine suivante. Cela veut dire qu'il a ignoré sa victoire pendant toute une semaine», a-t-elle raconté.

Le gagneur a reconnu que le prix lui aurait été beaucoup plus utile il y a 50 ans. Mais ce fait n'a pas l'empêché de sourire et d'apprécier sa victoire.

Le mois dernier, un biscuit chinois lui avait annoncé sa future réussite financière, a raconté Charles. Il gardait depuis le morceau de papier avec la prédiction dans son porte-monnaie.

«J'ai acheté deux biscuits avec des prédictions dedans dans un casino à Rock Island. L'un d'eux m'a dit que j'allais obtenir une grosse somme d'argent».

Finalement, M.Svatos a choisi d'échanger son prix contre un paiement unique de 273.000 dollars (232.700 euros). La seconde prédiction lui avait promis un beau voyage, et le retraité a décidé de dépenser une partie du prix dans des voyages à Hawaï et en Suisse.

Ce n'est pas tout le monde qui est capable de garder son sang froid quand apparaissent de fortes sommes d'argent. Une jeune couple britannique avait ainsi dépensé les 50 millions d'euros gagnés à la loterie dans une luxueuse maison. Cinq ans après, leur manoir abandonné est devenu un abri pour les rats et les drogués.

Néanmoins de bonnes surprises arrivent. En juillet dernier, pour prouver à son copain que les loteries étaient un impôt pour les cons, une Américaine avait acheté un billet de loterie qui a rapporté un million de dollars à son couple.