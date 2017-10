Les corbeaux remplaceront-ils bientôt les balayeurs de rue?

Des ingénieurs d'Amsterdam ont décidé d'utiliser l'intelligence des corbeaux pour le bien de leur ville, et ont créé une start-up Crowded Cities appelée à apprendre aux oiseaux à nettoyer les rues.

Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'installer dans les parcs des dispositifs automatiques sans couvercle qui donneraient aux corbeaux des cacahuètes en échange de mégots et d'autres déchets, relate le Next Web

Pour que les oiseaux apprennent à comprendre le rapport de cause à effet, le dispositif sera couvert de mégots et de déchets, et les cacahuètes seront «offertes» aux corbeaux de temps à autre. Ensuite, les cadeaux s'épuiseront et l'oiseau devra commencer à pousser les déchets avec son bec pour le faire tomber à l'intérieur du dispositif. Ce sera une victoire, qui lui coûtera donc une nouvelle cacahuète.

Ensuite, la tâche se compliquera: des mégots et des déchets seront éparpillés autour du dispositif, pour faire comprendre au corbeau que la nourriture lui sera donnée en échange des mégots.

Cependant, les écologistes sont loin de saluer une telle expérience, les mégots étant nuisibles aux oiseaux. Les ingénieurs, eux, se disent prêts à songer à une alternative.

Les corbeaux sont en revanche les meilleurs candidats pour cette tâche car ils sont aussi intelligents que les primates ou les enfants de quatre ans, selon une récente étude suédoise.