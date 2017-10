Raid d’une famille d’ours dans une pizzeria aux USA (vidéo)

En quête de nourriture, une ourse a emmené ses deux petits dans une pizzeria dans la ville américaine d'Estes Park, au Colorado.

La petite famille n'a pas hésité à ouvrir tous les tiroirs et portières et a vite déniché des saucisses et de la pâte. La visite a été filmée par une caméra de surveillance et postée sur la page Facebook du restaurant.

Le personnel de la pizzeria a notamment demandé aux agents des forces de l'ordre de ne pas tuer les invités, qui, poussés par la faim, s'étaient retrouvés contraints de chercher leur nourriture chez leurs voisins les humains…

«Chaque poubelle de la ville est maintenant protégée contre les ours, donc il ne leur reste que nos maisons, nos voitures et nos commerces», ont ajouté les employés du restaurant.

Ils ont également raconté que les animaux se sont faufilés à travers une fenêtre qu'ils avaient arrachée.