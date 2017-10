«Les hommes sont les plus cruels des animaux!» Des cochons mutants indignent la toile

Des fermiers cambodgiens élèvent depuis quelques mois des cochons mutants qu'ils dopent aux hormones de croissance pour développer leur musculature. La publication de la PETA , organisation de défense des droits des animaux , à ce sujet a provoqué une large résonance dans l'opinion publique.

Des défendeurs des droits des animaux du monde entier appellent les propriétaires de ces cochons à mettre un terme à leur pratique et à cesser d'élever des mutants. Pour eux, ces fermiers agissent d'une manière cruelle et répugnante. Certains défenseurs de la cause animale admettent même que ces animaux les effrayent.

D'autres sont sérieusement préoccupés par la santé de ceux qui goûteraient la viande de ces cochons. «Soyez attentifs si vous mangez du porc au Cambodge», préviennent ces défenseurs des animaux.

Les fermiers, quant à eux, sont fiers de leur réalisation et publient des photos et vidéos de leurs cochons.