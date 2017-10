Erdogan s’endort lors de sa conférence de presse avec Porochenko (vidéo)

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace Une photo du jeune Président turc à l’armée publiée

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan , en visite officielle en Ukraine, s'est endormi lundi lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'issue de la rencontre bilatérale qu'il a eue avec son homologue ukrainien Piotr Porochenko

À la 45e seconde de la vidéo publiée sur Twitter, on voit le Président ukrainien frapper la table pour réveiller M.Erdogan.

Le Président turc s'est plusieurs fois endormi pendant le discours qu'a tenu M.Porochenko lors de cette conférence de presse organisée à l'issue de leurs entretiens.

​Les deux chefs d'Etat avaient eu lundi un ordre du jour très chargé. Ils ont signé un plan d'action sur le développement des relations entre Ankara et Kiev, discuté de la situation dans l'est de l'Ukraine, abordé les problèmes de la Crimée et des Tatars de Crimée.

