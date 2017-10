«Tu as perdu!», pourquoi Bill et Hillary Clinton se disputent

Les époux Clinton se sont disputés à cause du livre que l'ex-candidate du Parti démocrate a consacré aux dernières élections présidentielles. Elle y analyse notamment sa défaite, informe Page Six en citant Edward Klein, auteur de plusieurs livres sur la famille Clinton.

Avant d'envoyer son manuscrit à son éditeur, Hillary l'a montré à son mari. Bill lui a fait beaucoup de remarques au crayon rouge.

«Hillary a refusé de lire ses remarques, et Bill est devenu si furieux qu'il a jeté tout le manuscrit à la poubelle», selon un ami proche de la famille, cité par Page Six.

Bill aurait dit à sa femme que, dans le livre, elle semblait grincheuse et désorientée et que ce n'étaient pas les qualités d'une personne qui briguait la présidence des Etats-Unis. En plus, le titre «Ce qui s'est passé» n'aurait pas plu à l'ex-Président. Pour lui, ses lecteurs auraient très simplement répondu: «Tu as perdu».

Bill aurait proposé à son épouse de repousser la publication de son ouvrage et de reprendre son manuscrit, mais elle lui aurait crié dessus et aurait déclaré que le livre était fini et ne paraîtrait que sous cette forme.

© AFP 2017 Frederic J. Brown Ce Bill Clinton qui se cache derrière deux Bush laisse les internautes perplexes

Après la publication de «Ce qui s'est passé», l'attitude négative de l'ex-Président à son égard n'a fait que s'aggraver. Lors d'une tournée promotionnelle, Hillary n'a pas manqué une occasion d'imputer sa défaite à des «pirates russes», à l'ex-directeur de FBI James Comey et aux femmes qui n'avaient pas voté pour elle.

Dans son prochain livre concernant Hillary Clinton et Donald Trump qui paraîtra à la fin du mois d'octobre, Edward Klein affirme qu'un mois avant les élections Bill avait prévenu Hillary qu'elle perdrait et qu'elle devait se concentrer sur les électeurs des Etats de la Rust Belt (une partie du Midwest et de la côte Est des États-Unis). Mais elle aurait ignoré les conseils de son mari.

Pour Hillary Clinton, les relations dans son couple se seraient dégradées à cause des critiques et du manque de compassion de Bill. «Ils ne se parlent pas et communiquent plus que par amis et avocats interposés», indique Edward Klein.

Les porte-parole de Bill et Hillary ont infirmé les déclarations de M.Klein, selon Page Six.