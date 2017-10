Des pêcheurs font une découverte frappante dans l'estomac d'un poisson géant (vidéo)

Des pêcheurs du Costa Rica ont découvert dans l'estomac d'un coryphène, des dizaines de petites tortues.

Sur les images, un jeune homme ouvre le ventre d’une dorade coryphène et y retire une tortue de mer. Cependant, elle n'était pas la seule victime du coryphène. L'homme continue de retirer les petits, un par un. Au total, 32 petites tortues ont été trouvées dans l'estomac du poisson.

Apparemment, le poisson avait déjeuné juste avant d'être attrapé. Cependant, il n’a pas été possible de sauver ses victimes. À la fin de la vidéo, le pêcheur fait un signe de la main pour indiquer que toutes les tortues sont mortes.

Le coryphène, dorade coryphène ou mahi-mahi peut mesurer jusqu'à 1,5 mètre et se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de calmars. Cette espèce est l'une des plus rapides de la planète.