Dans le Vietnam inondé, un enfant se prend pour ami un python géant (vidéo)

Au Vietnam, un garçon de trois ans joue avec l’insouciance que seuls les enfants possèdent, avec son nouvel ami…un python géant, arrivé dans la cour avec les inondations qui ont ravagé le pays, ayant déjà fait au moins 60 morts et de nombreux blessés. La vidéo de ces instants insolites cartonne sur la Toile.

Alors que des inondations frappent de plein fouet le Vietnam, faisant un lourd bilan humain, un bambin de trois ans découvre dans la cour de son foyer un python géant, pesant environ 80 kilogrammes. Néanmoins, l'enfant semble plus apprécier la compagnie de son nouvel ami que d'en avoir peur et décide de jouer avec lui.

Clip sốc: Bé trai chơi đùa cùng trăn khổng lồ trong sân nhà ngập nước sau lũ https://t.co/lM6KjF0zxh pic.twitter.com/2wMqmPSFU3 — Giang Đình Nguyễn (@yangbee97) 14 октября 2017 г.

​Sur la vidéo, qui a capté ces instants de jeu, on voit le petit s'approcher du serpent géant, le toucher puis s'asseoir dessus, comme sur un cheval, sans éprouver la moindre peur.

© AFP 2017 HOANG DINH NAM Au moins 60 morts dans des glissements de terrain au Vietnam

Les régions du nord et du centre du Vietnam, ont été frappées la semaine dernière par une averse massive. Cela a notamment entraîné des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs provinces. Le nombre de victimes s'élève, d'après le dernier bilan, à 60 personnes tandis que 31 ont été blessées. Selon l'agence de presse Xinhua, citant le Comité directeur central du Vietnam pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, 37 autres personnes sont encore portées disparues.

Plus de 5.000 familles ont dû quitter leur foyer dans les provinces centrales de Thanh Hoa, Nghe An et Ha Tinh. Mercredi dernier, les autorités vietnamiennes ont déclaré l'état d'urgence dans la province de Hoa Binh, située dans le nord.

Le ministre russe des Situations d'urgence, Vladimir Poutchkov, a déclaré jeudi que Moscou était prête à fournir une assistance au Vietnam pour faire face aux conséquences de la catastrophe naturelle.