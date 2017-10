Quand le tube de cet été «Despacito» inspire la marine grecque (vidéo)

L’orchestre de la marine grecque a épaté les internautes en reprenant le tube de cet été «Despacito». La vidéo de cette interprétation aussi magistrale qu’originale gagne de plus en plus de popularité sur la Toile.

La marine grecque s'est inspirée de la chanson la plus populaire de cet été «Despacito», en reprenant cet air lors des festivités organisées sur la place d'Aristote dans la ville de Thessalonique, en hommage à l'amiral grec Nikolaos Votsis, héros de la Première guerre mondiale.

Comme l'indique le portail Greek Reporter, lors de sa prestation musicale, l'orchestre a interprété plusieurs titres populaires mais c'est «Despacito» qui a suscité la fougue du public.

Partagée ce lundi sur internet, la vidéo a déjà été visionnée plus de 23.000 fois.

Le clip officiel de Despacito («lentement» ou «tout doucement» en français), interprété par l'artiste portoricain Luis Fonsi en duo avec Daddy Yankee, est arrivé en tête des vidéos les plus visionnées sur YouTube.

Le spot a dépassé les 4 milliards de vues, un chiffre jamais atteint auparavant sur la plateforme, battant «See You Again» du rappeur Wiz Khalifa et «Gangnam Style» du chanteur sud-coréen Psy. Despacito est également la vidéo qui a atteint le plus rapidement les 2 milliards de vues, le 24 juin 2017.