Les cuisiniers royaux fuient la reine britannique, selon les médias

Le personnel des cuisines royales britanniques démissionnent à cause des conditions de travail insupportables. Selon The Sun, les départs des chefs provoquent une forte préoccupation.

© AFP 2017 POOL/CHRIS JACKSON Pas de tournage de Star Wars dans le parc d’Élisabeth II

Des collaborateurs des cuisines royales quittent leurs postes à cause de la charge de travail «insupportable», informe The Sun

Quatorze cuisiniers, serveurs et collaborateurs ont démissionné ensemble. La démission de sept chefs expérimentés, difficile à remplacer, provoque une forte préoccupation.

Les membres du personnel ont dû régulièrement faire des allers-retours entre le château de Windsor et le palais de Buckingham. En plus, ils devaient prendre part aux évènements organisés par le prince Charles, le prince William et son épouse.

Cela étant, les collaborateurs de cuisine n'avaient pas la possibilité de se reposer pleinement et de voir leurs familles. Les heures supplémentaires n'étaient par ailleurs pas payées.

Les porte-parole de la cour britannique ont démenti l'information concernant les démissions, en expliquant qu'une certaine rotation était normale.