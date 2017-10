Un poisson grand comme un homme a impressionné les pêcheurs (Vidéo)

Une vidéo présentant deux pêcheurs capturant un énorme poisson, dont la taille est comparable à celle d'un homme adulte, fait le tour de la Toile.

À en juger par les images diffusées par le site Digg, l'un des pêcheurs a réussi à attraper à la pêche le poisson géant, puis son camarade l'a aidé à retirer la prise de l'eau. Malheureusement, on ignore quand et où cette vidéo surprenante a été réalisée.

Après s'être pris en photo avec ce géant des mers, les hommes l'ont relâché.

La légende de la vidéo nous apprend qu'il s'agit d'un mérou. Le terme de mérou est un nom vernaculaire qui désigne notamment des espèces de poissons de la famille des Serranidae. Ce poisson vit dans les eaux des océans Indien et Pacifique et peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres de longueur et peser jusqu'à 500 kg.