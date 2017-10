Un monstre minuscule achève sa proie en quelques secondes, un témoin choqué (vidéo)

Un habitant de l'État de Floride a réussi à filmer le meurtre brutal commis par une araignée errante du Brésil. Sur sa vidéo, on voit comment l'araignée attrape une grenouille et la met à mort en l'espace de quelques secondes seulement. Au moment où l'araignée provoque l'étouffement de sa malheureuse prise, on entend l'auteur de la vidéo hurler de toutes ses forces.

L'auteur de la vidéo a fait remarquer qu'il n'avait filmé qu'une seule araignée parmi les autres qui sont récemment apparues dans son jardin. Les internautes qui ont laissé plusieurs commentaires sous la vidéo publiée sur Youtube ont exprimé leur mécontentement parce que personne n'était venu au secours de la grenouille.

Les araignées errantes du Brésil sont très agressives. Leur venin contient une forte neurotoxine qui provoque la paralysie des muscles et l'étouffement. Ces araignées sont endémiques de l'Amérique Centrale et du Sud, mais on les rencontre parfois en Europe où elles sont transportées dans des conteneurs de bananes, c'est pourquoi elles sont également connues sous le nom d'«araignée-banane».