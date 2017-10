Les chevaux de la reine d'Angleterre lui rapporteraient gros

Selon le Daily Telegraph, 2016 a été une année record avec 557.650 livres gagnées, soit près d'un dixième de ses gains sur trois décennies.

Jusqu'à présent, elle a enregistré 451 victoires, soit 15,9% de courses gagnées.

Sa Majesté a un intérêt de longue date pour l'élevage de chevaux et on dit qu'elle lit le Racing Post, quotidien spécialisé dans les courses de chevaux, les courses de lévriers et les paris sportifs, au petit-déjeuner tous les matins.

Son cheval le plus performant est Merlin, formé par Michael Bell, qui a participé à 8 courses et en a gagné trois d'entre elles (37,5% de victoires), assurant un gain total de 21.800 livres.

Une autre star de l'écurie royale est Elector, entouré des soins de Sir Michael Stoute. Elector détient un record de 100% de victoires en course.

Cette année les chevaux de Sa Majesté ont remporté 20 victoires, contre 23 l'année dernière.

La reine fait des visites régulières dans ses écuries dans le domaine de Sandringham à Norfolk, en Angleterre, où la famille royale passe traditionnellement les fêtes de Noël et la majeure partie de l'hiver.