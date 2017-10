À la veille du Mondial, le football s’installe… même dans les toilettes russes!

À l’occasion de la Coupe du Monde 2018, un centre commercial russe offre la possibilité de devenir des buteurs hors pair avec des mini-terrains de foot installés dans les urinoirs des toilettes publiques. Toutefois, les internautes, perplexes, s’interrogent: «Mais si on a déjà marqué un but, comment renvoyer le ballon au centre du terrain?»

L'esprit de la Coupe du Monde s'installe peu à peu partout en Russie, littéralement. Le centre commercial Park House à Iekaterinbourg, dans l'Oural, a décidé de prendre les choses au sérieux et a installé des mini-terrains de foot dans les urinoirs pour instaurer un climat de fête même dans les toilettes!

© Sputnik. Irina Belova Pas que du foot: les enfants de Nijni Novgorod tireront profit du Mondial 2018

Désormais, les visiteurs ont la possibilité de marquer un but au moment de faire leur besoin dans les urinoirs du centre commercial.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs plaisantent sur le fait que l'administration du centre commercial essaie ainsi de réduire le temps nécessaire pour nettoyer les toilettes car les hommes auront un objectif précis dans l'urinoir. Les filles, de leurs côté, s'indignent en riant qu'aucun «divertissement» similaire n'ait inventé pour elles.

«Marquez le but avec vous savez quoi», plaisantent les utilisateurs du réseau social Vkontakte, avant de se demander: «Mais si on a déjà marqué un but, comment renvoyer le ballon au centre du terrain?»

Évidemment, la direction compte réussir à répondre à tous (sans exception) les besoins des amateurs de football!

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.