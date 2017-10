Il a chanté trop fort: un Canadien verbalisé pour avoir chanté dans sa voiture

Un conducteur a été condamné à une amende de 149 dollars canadiens (100 euros) à Montréal pour avoir chanté fort dans sa voiture, annonce la chaîne de télévision CTV News

L'automobiliste Taoufik Moalla a raconté aux journalistes qu'il conduisait son automobile pour aller acheter une bouteille d'eau quand il a entendu un tube des années 90 Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) de C&C Music Factory's à la radio. M.Moalla a commencé à chanter et à gesticuler au rythme de la musique.

Ce concert improvisé a été interrompu par la police. Les policiers ont mal interprétés le son émis par celui-ci. À la question pourquoi il criait si bruyamment, M.Moalla a essayé d'expliquer qu'il ne faisait que chanter une chanson de la radio. Toutefois, les policiers n'ont pas trouvé ses justifications convaincantes et lui ont mis une amende.

«Je ne sais pas si ma voix était vraiment mauvaise ou pourquoi ils m'ont mis une amende, mais j'étais très choqué. Je comprends qu'ils font leur travail. Ils ont le droit de vérifier que tout va bien, de voir si j'ai enlevé quelqu'un ou la présence de produits dangereux dans ma voiture. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il pouvait verbaliser pour cela», a expliqué M.Moalla.

Le Canadien a déclaré qu'il entendait contester cette amende par voie judiciaire. La police, à son tour, affirme que le chauffeur n'a pas reçu d'amende pour avoir chanté, mais pour de grands cris perturbant l'ordre public.