Une lumière clignotante sème l’effroi parmi les passagers d’un avion (vidéo)

Les passagers d'un vol en provenance d' Istanbul et à destination de Chisinau ont passé presque tout leur voyage dans la peur à cause d'une lumière clignotante. Selon un voyageur, les gens ne faisaient que rêver d'arriver plus vite possible à l'aéroport de destination.

Selon la compagnie aérienne ayant effectué ce vol, les défaillances d'éclairage étaient provoquées par des problèmes du système électronique de l'avion. Elles ont été résolues juste après l'atterrissage.