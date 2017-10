Et hop! Un élan filmé en traversant «illicitement» la frontière lituano-biélorusse (vidéo)

Les gardes-frontières biélorusses ont filmé un élan traversant la frontière du pays avec la Lituanie. L'animal a été «pris en flagrant délit» et filmé par des caméras de surveillance d'un système de sécurité installé le long de la frontière.

«Le tsar de la forêt devait de toute urgence aller dans le pays voisin. Il est possible que l'"intrus sans documents" ait eu envie de boire de l'eau de la rivière Viliya, située à proximité. C'est ici que passe la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie», ont ironisé les agents frontaliers biélorusses.

Les gardes-frontières ont également expliqué que l'intelligence artificielle de leur système de sécurité avait «fonctionné sans équivoque» et n'avait pas sonné l'alarme, puisque le «délinquant» était un animal et non un homme.