Un garçon d’honneur inhabituel à des fiançailles dans un zoo (photo)

Un bébé hippopotame s'est retrouvé sur une photo de fiançailles prise dans le zoo de la ville américaine de Cincinnati, annonce The Daily Telegraph

Nick Kelble et Hayley Roll se sont rendus au zoo pour fêter l'anniversaire de leur rencontre. Ils voulaient se prendre en photo avec le bébé hippopotame Fiona, né au mois de janvier.

«Mon copain Nick et moi attendions notre tour pour prendre une photo. J'ai donné mon portable à quelqu'un pour qu'il nous photographie. Je me suis retournée et ai vu que Nick s'était mis à genoux et me demandait ma main», a raconté Mme Roll.

La jeune femme a accepté la demande en mariage de son ami.

Ce n'est pas la seule photo sur laquelle un animal se retrouve par hasard. En 2015, de retour des Etats-Unis, des touristes irlandais avaient découvert une girafe sur un de leurs selfies. Ils n'avaient pas prêté attention à l'animal lorsqu'ils s'étaient pris en photo.