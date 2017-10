Un phoque atterri sur une piste et perturbe tout un aéroport en Alaska

Il n’est pas rare que des animaux, et avant tout les oiseaux, entrent en collision avec des aéronefs. On rencontre souvent aussi des mammifères sur les pistes d’atterrissage. Mais l'aéroport d’Utqiaġvik vient d’«accueillir» pour la première fois un… phoque!

Lundi après-midi, un «hôte» inattendu a été découvert sur la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Utqiaġvik, en Alaska: un phoque barbu.

​Utqiaġvik a connu de fortes tempêtes lundi dernier, explique Alaska Dispatch News. Le personnel a nettoyé la piste et est retourné à l'aéroport lorsqu'il a reçu un appel des services de vol. Les employés sont allés voir ce qui se passait et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils ont découvert un phoque allongé sur la piste!

Le phoque barbu, qui pesait environ 200 kg, a dû franchir quelque 400 m à partir de l'océan avant d'arriver sur la piste de l'aéroport. Les employés ont chargé le mammifère sur un traîneau et l'ont retiré de la piste avec une motoneige. Aucun tranquillisant n'a été utilisé.

La présence d'animaux sur les pistes présente des risques importants pour la sécurité. Les oiseaux sont à l'origine de plus de 90% des accidents d'avion. Les collisions avec les mammifères sont toutefois rares.

Sur les pistes d'atterrissage du nord de l'Amérique, on croise des oiseaux, des caribous, des ours polaires et des bœufs musqués, mais personne n'y avait encore vu un phoque, confient des spécialistes aériens.