«Mortal Kombat»: une guêpe déchire en deux une abeille (vidéo)

Lors d’un combat mortel entre une abeille et une guêpe, cette dernière a prouvé qu’elle était capable de démembrer sa proie en l’espace de quelques secondes seulement. Ce «meurtre» capté en vidéo a terrifié les internautes.

Une vidéo montrant un combat entre une abeille et une guêpe à la suite duquel cette dernière déchire en deux son «adversaire» a été publiée sur le forum internet Reddit. Ses utilisateurs ont massivement réagi à ce combat entre insectes. La plupart d'eux ont été principalement frappés par la cruauté de la guêpe-«meurtrière».

«Cette vidéo m'a fait penser combien de meurtres similaires ont lieu autour de nous, alors que nous ne les remarquons même pas», s'est chagriné Flames 15.

«Je n'étais pas prêt à une telle cruauté», a commenté à son tour JasonReed234.

«Voici encore une raison pour laquelle il faut se méfier des guêpes», a lancé PsycoJosho.

James Carpenter, collaborateur au Muséum américain d'histoire naturelle (American Museum of Natural History), a expliqué dans une interview accordée à la revue Live Science, qu'un tel comportement était propre aux guêpes carnassières. Ces insectes attaquent des abeilles et des sauterelles, et se servent des cadavres pour nourrir leurs asticots.

«Les guêpes sociales découpent leurs proies pour les rendre transportables», a-t-il dit. «En effet, parfois elles les mâchent et les transforment en une boule de nourriture, se débarrassant de tout ce qui est superflu.»