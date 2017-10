Une invasion de pieuvres au pays de Galles inquiète les scientifiques

Plus de 20 créatures solitaires ont été aperçues sortant de l'eau et rampant sur la plage pendant trois nuits consécutives à New Quay, dans le comté de Ceredigion. Selon des habitants, ils n'ont jamais rien vu de pareil, indique The Telegraph.

La pieuvre blanche est une espèce assez répandue au large des côtes de la Grande-Bretagne, mais d'habitude ces animaux vivent à une centaine de mètres sous le niveau de la mer.

Le biologiste de l'Université de Bristol Steve Simpson a qualifié le comportement des pieuvres d'«extrêmement étrange».

Son avis est partagé par James Wright de l'Aquarium national marin à Plymouth.

«Un telle quantité sur la même plage est assez étrange. Le fait qu'ils se trouvent même dans la zone intertidale est hors du commun et suggère que quelque chose ne va pas», a-t-il souligné.

M.Wright a suggéré que les poulpes pourraient avoir été jetés sur le littoral après une tempête ou à cause de chute de la pression atmosphérique.