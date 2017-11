Les cacatoès, ces terribles ennemis de l’internet en Australie

En Australie , des cacatoès ont causé un préjudice de 61.000 de dollars au réseau national australien d'accès haut débit NBN Co qui, auparavant, avait dépensé 36 milliards de dollars pour installer des câbles en fibre optique. Ces câbles sont devenus le dernier pêché mignon de ces oiseaux, relate Investing.com.

Les agriculteurs australiens savent que les cacatoès sont omnivores. Non seulement ils détruisent des récoltes, mais ils aiguisent leurs becs sur les dormants des fenêtres.

«Ils aiguisent toujours leurs becs et, finalement, attaquent et détruisent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Malheureusement, ces oiseaux ont craqué pour nos câbles», est-il indiqué dans un message publié sur le blog en ligne sur le site de l'entreprise NBN Co.

D'habitude les cacatoès préfèrent le bois aux matériaux artificiels et synthétiques mais, dans ce cas-ci, ils réagissent aux couleurs des câbles ou à leur emplacement, d'après Gisela Kaplan, professeur d'éthologie à l'université de Nouvelle-Angleterre, citée par Reuters.

Les plaintes déposées par les clients de la NBN Co du fait de la mauvaise qualité des services rendus et de la vitesse réduite ont augmenté de 160%. D'après des spécialistes, le chiffre des dégâts causés par ces oiseaux va encore augmenter. Espérant réduire leurs pertes et éloigner les volatiles de leurs câbles, les employés de la NBN Co ont procédé à l'installation de corbeilles spéciales censées protéger les câbles.