Moufette vs Puma, un combat perdu à l’avance? (Vidéo)

La vidéo d'un lion des montagnes peureux qui fuit devant une moufette a fait un carton sur les réseaux sociaux et a laissé perplexes les internautes, surpris d'un tel inversement des rôles.

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir le puma s'approcher en cachette de la moufette, qui se promenait alors le long d'une route.

Apercevant le prédateur, la moufette s'est ruée à la rencontre du danger et s'est mise à poursuivre ce puma malchanceux qui avait pris la tangente.

D'après l'utilisateur Greg Shyba, la course poursuite a eu lieu non loin de la ville canadienne de Calgary, située dans une région de collines et de plateaux à environ 80 km à l'est des montagnes Rocheuses.