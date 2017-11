Une équipe de la BBC attaquée par des requins à 700 mètres sous les eaux (Vidéo)

Une rencontre dangereuse attendait l’équipe de tournage de l’émission documentaire Blue Planet II de la BBC, qui est descendue à bord d’un sous-marin à plus de 700 mètres de profondeur pour «savoir ce qui arrive à une carcasse de baleine au fond de la mer». Après avoir traversé un nuage de sable, son équipage a distingué un requin s’approcher lentement.

Au moment où le bathyscaphe s’est approché de la carcasse, l’équipe de tournage a aperçu d’autres prédateurs des fonds marins se nourrissant des restes de la baleine. «Je n’ai jamais rien vu de pareil. C’est incroyable», a expliqué une des personnes se trouvant à bord.

Apparemment, les requins affamés ont pris le bathyscaphe pour un concurrent, car ils ont commencé à repousser le nez du submersible et à l’attaquer.

«Le sous-marin est très solide, mais ils sont si grands que j’ai un peu peur», a déclaré un membre de l’équipage.

Une fois que les carnivores ont constaté que l’embarcation ne menaçait pas leur festin, ils ont perdu leur intérêt pour cette dernière et l’équipe de la BBC a pu poursuivre son tournage.

L’émission Blue Planet II, consacrée aux habitants des fonds marins, a été tournée pendant plus de quatre ans. Pour sa réalisation, 125 expéditions ont été organisées dans 39 pays et l’équipe a passé plus de 6.000 heures au total sous les eaux. La première de cette série en sept épisodes a eu lieu le 29 octobre.