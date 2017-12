Le défi du bras tendu ou boire sans plier le bras: attention, ça va tomber!

Un nouveau défi gagne en popularité chez les internautes. Selon ses règles, il faut boire n'importe quel liquide sans plier le bras. Les vidéos représentant les tentatives d'accomplir cet exploit sont publiées avec le hashtag #straightarmchallenge.

Pour le moment, l'une des vidéos les plus populaire, celle de Kristen Hanby, a déjà été regardée plus de 21 millions de fois. Kristen et son copain ont essayé de boire de la bière, un grand paquet de lait, du Coca-Cola, de la solution pour bain de bouche et de la sauce piquante, tout cela bien sûr sans plier leur bras. À l'issue de la plupart de ces tentatives, ils ont fini par «baigner» dans le liquide en question…

Les autres braves inventent des variantes de ce défi de plus en plus folles. Les uns tentent de boire du liquide en restant couchés, les autres boivent de plusieurs bouteilles en même temps. Il y a aussi ceux qui font parallèlement des acrobaties ou remplacent le liquide par des chips.

Un internaute a trouvé une astuce pour accomplir cet exercice sans se salir: il a utilisé un chalumeau.