Une prison située près de la ville danoise de Gundslev pourrait être facilement confondue avec un campus universitaire, écrit le Daily Mail.

Selon les médias, chaque cellule de cette prison est dotée de toutes les commodités: frigo, poste de télévision, grande fenêtre, lit confortable, bureau avec une lampe et salle de bain. Chacune a une superficie d'environ quatre mètres carrés. Dans cet établissement pénitentiaire, il y a aussi de grandes salles communes, des cuisines où les prisonniers peuvent préparer la nourriture, une église, un terrain et une salle de sport, des jardins et même des terres agricoles.

Selon les fondateurs de cette prison, il s'agissait de recréer des conditions comparables à celles de la vie ordinaire, ce qui contribuerait selon eux à réduire le nombre de récidivistes.

La construction de cette prison, capable d'héberger jusqu'à 250 détenus, a coûté environ 160 millions de dollars.