Liste des inventions gastronomiques les plus insolites de 2017 révélée

Un journal espagnol a dressé la liste des nouveautés gastronomiques les plus insolites de 2017, parmi lesquelles on peut trouver des verres en fromage et du caviar liquide.

Au marché, on voit constamment apparaître de nombreuses inventions gastronomiques, mais seul certaines d’entre elles sont capables de surprendre par leur originalité. Un journal espagnol, La Vanguardia, a dressé une liste des inventions les plus étranges de l’année écoulée.

En tant qu’amateurs de boissons nobles, les Espagnols ont mis le vin de tofu en première place. Récemment, de nombreuses personnes sont devenues complètement obsédées par une alimentation saine. Des scientifiques singapouriens en ont profité pour inventer une boisson qui de vin n’a que le nom. De plus, elle est peu alcoolisée. Elle a une senteur florale et les caractéristiques du tofu.

​La 2e place est aussi occupée par un vin, mais cette fois, il est mélangé avec du thé. Cette invention a été élaborée au Japon, le pays des traditions du thé. Ce type de cette boisson doit être consommé chaud.

Dans de nombreux pays, il est de coutume de servir du caviar à table. On pourrait se dire: que peut-on encore inventer? Certains ont décidé que l’apparence du produit n’a pas d’importance. Ils ont liquéfié le caviar. En complémentent à diverses salades, on peut découvrir un goût inhabituel.

Caviar liquide, blinis à la truffe, guimauves dorées… 17 produits food pour un dîner de Noël ultra luxe. Lequel choisissez-vous?— > https://t.co/FPHqEQYVIY pic.twitter.com/8nxq4wWv7l — Adrien Ampelio (@adrienampelio) 18 декабря 2017 г.

​Des avocats «légers», qui contiennent moins de 30% de matières grasses, des avocats sans noyau sont sur le marché. On ignore comment ce résultat a été obtenu. Il est bien possible que ce soit une approche marketing, même si on ne peut pas nier le progrès.

«La première variété d'avocat sans noyau développée.»

​Le vin et le fromage sont une combinaison classique. En Finlande, on en a tenu compte. Il a été décidé d’unir ces deux produits en un. A l’occasion du centenaire de l’indépendance du pays, les producteurs locaux ont fabriqué des verres à vin en fromage. Ces verres sont faits à la main découpés dans une meule de fromage. Cela signifie qu’un amateur de vin n’a plus besoin d’accompagnement fromager. Il peut seulement grignoter son verre.

Финны сделали из разных сортов сыра бокалы под вино и пиво – чтобы пить и тут же закусывать. Полный набор продают за $5000. Ну, такое. pic.twitter.com/YoIgFKDHU1 — Invisible.Ru (@InvisibleWine) 8 декабря 2017 г.

«Les Finlandais ont créé des verres à vin ​et verres à bière à partir de diverses variétés de fromage pour boire et tout de suite manger. L'ensemble complet coûte $5000.»

En Amérique Latine, une combinaison insolite sucré-épicé a été proposé au public. On a créé du miel à partir du piment «habanero», l’un des plus forts au monde. On dit que ce miel va parfaitement avec les tacos.

Tout n’a pas encore été inventé et les rayons des magasins peuvent contenir encore de nombreuses bêtises gastronomiques dont l’humanité ne pourrait pas se passer pour le prochain millénaire, selon les auteurs de cette liste.