Quand une biche devient une fidèle cliente d’un magasin (Photos)

L’amour des animaux peut devenir un problème si vous travaillez dans un magasin et que des biches commencent à le fréquenter, attirées par votre générosité…

Une biche sauvage a rendu visite à une station-service américaine et, ayant obtenu une barre de chocolat, est allée chercher sa famille pour qu'elle suive son exemple, a expliqué le gérant du magasin sur les réseaux sociaux.

Auparavant, les animaux n'osaient pas entrer dedans et restaient devant les vitrines, selon une employée. La biche courageuse a été la première à franchir le seuil du magasin.

Elle n'a tout d'abord pas fait attention à la vendeuse et examinait les lunettes et les glaces. La vendeuse a alors décidé de lui proposer du chocolat… pour s'en repentir par la suite. En effet, la biche est retournée au magasin plus tard, mais en y amenant toute sa famille.

Pour faire sortir les animaux, la dame a dû sacrifier une autre barre de chocolat.

Selon elle, d'autres biches et même des mâles viennent désormais lui rendre visite…

Ne donnez pas à manger aux animaux, sinon ils vont revenir encore et encore, avertit la vendeuse. À vous de suivre ou pas son conseil…