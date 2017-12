Amis depuis 60 ans, ils découvrent qu'ils sont frères biologiques

Quel est le plus beau cadeau pour Noël? Pour ces deux Hawaiiens, c’est d’avoir appris que leur meilleur ami était leur frère biologique! Vivent les tests d'ADN!

Deux habitants d'Hawaii ont été meilleurs amis depuis 60 ans, avant de découvrir, juste avant Noël, qu'ils étaient… frères biologiques.

Alan Robinson et Walter Macfarlane ont toujours vécu à Hawaii et sont devenus amis avant même d'aller à l'école. Walter n'a jamais connu son père et Alan était un enfant adoptif. Le frère de ce dernier a perdu la vie alors qu'il avait 19 ans.

Les deux amis cherchaient leurs parents proches sur un site de généalogie et d'analyse comparative de l'ADN. Macfarlane voulait y trouver son père mais le premier utilisateur dont les paramètres de l'ADN ont coïncidé avec les siens était un abonné au pseudo Robi737. Et Robi737 était nul autre qu'Alan Robinson. Les deux hommes apprenaient ce faisant qu'ils avaient des chromosomes X identiques.

Après des précisions supplémentaires, Robinson et Macfarlane se sont assuré qu'ils avaient une mère commune.

«C'est le meilleur cadeau de Noël que je puisse imaginer», a indiqué M. Robinson à la chaîne de télévision locale KHON2.

Les meilleurs amis envisagent de partir en voyage et de passer leurs vieux jours ensemble.