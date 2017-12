Dans la ville russe de Kaliningrad, un sapin composé de… véhicules (vidéo)

Plus le Nouvel An approche, plus les idées pour rendre inoubliable cette fête tant attendue sont insolites. Preuve en est l’initiative d’automobilistes de la ville russe de Kaliningrad qui ont décidé de créer un sapin avec 270 voitures et de le décorer avec une étoile composée de véhicules de police.

«A Kaliningrad, un club d’automobilistes a organisé, avec l’appui de l’Inspection nationale des véhicules à moteur, une grande campagne de Nouvel An sous le titre «sapin en autos». Sur le terrain d’aviation de Devau, plus de 270 automobilistes se sont rassemblés pour former avec leurs véhicules un sapin. L’étoile déposée à son sommet était composée de voitures de police)», indique le message de l’Inspection régionale russe des véhicules à moteur.

Lorsque la consigne «Sapin, illumine-toi!» a été donnée, tous les participants ont allumé leurs phares, clignotants et feux de détresse.

«Quand on veut un peu l’atmosphère du Nouvel An. Des automobilistes de Kaliningrad ont créé un autosapin».

Précédemment, une doctorante de l’Université de Southampton avait créé un sapin de Noël très inhabituel composé de cellules souches de couleurs différentes.