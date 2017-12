Comment célébrer le Nouvel An une quinzaine de fois? Demandez aux locataires de l’ISS

Le Nouvel An approche et nous ne fêterons pas son arrivée que sur Terre. L’équipage de la Station Spatiale Internationale composé d’astronautes de la NASA, de Roscosmos et de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA), réveillonnera aussi, et même plus d’une fois.

«D’après des calculs de l’Institut de recherches scientifiques №88, service de maintien balistique de navigation de TsUp, pour la première fois, l’arrivée de la Nouvelle Année à bord de l’ISS aura lieu le 31 décembre à 14:26, heure de Paris. Durant sa course sur son orbite, la Station traversera 15 fois les fuseaux horaires de la Terre, où l’heure de la fête aura déjà sonné», signale le message.

Pour la deuxième fois, les astronautes verront le Nouvel An arriver le 31 décembre à 16:00, heure de Paris, au-dessus du territoire australien (00:00 à Tokyo), ensuite, à 22:00, heure de Paris, au-dessus de l’Atlantique Sud entre l’Afrique et l’Amérique de Sud. Puis, le 1 janvier à 6:00, heure de Paris, au-dessus du Brésil, et à 7:00, heure de Paris, au-dessus de l’Australie.

Le 1 janvier 2018 commencera dans l’ISS à 01:00, heure de Paris, quand son itinéraire de vol lui fera passer le cap Horn.

Actuellement, l’expédition 54 de l’ISS composée d’Alexandre Missourkine et d’Anton Chkaplerov de Roscosmos, de Joseph Acaba, Mark T. Vande Hei et de Scott D. Tingle de la NASA, et de Norishige Kanai de JAXA travaille à bord de la Station Spatiale Internationale.