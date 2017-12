Chine: apprendre à faire de la méthamphétamine au lieu d’un masque visage

Une femme, dont le nom complet est inconnu, interpelée à la suite d’une perquisition contre des groupes de trafiquants de stupéfiants dans le nord de la Chine, a appris comment produire de la méthamphétamine après avoir demandé des conseils sur la messagerie QQ, très populaire en Chine. Selon la femme, elle ne produisait que des masques de beauté faciaux.

héroïne, des produits chimiques et du matériel de production de drogues dans son appartement. D'abord, elle a affirmé aux policiers qu'elle faisait des masques faciaux, mais ensuite a avoué avoir appris comment produire des drogues via QQ, d'après le portail Chinanews.

Plus tard, la police a découvert qu’elle était membre d’une bande de trafiquants qui recrutait des gens pour produire des stupéfiants par l’intermédiaire des réseaux sociaux. En outre, certains membres de ce groupe, arrêtés par la police à Lüliang, dans la province du Shanxi, se sont même rendus au Myanmar pour améliorer leur savoir-faire en production de drogues.

La police a détruit trois centres de fabrication, a mis la main sur 9,5kg de stupéfiants et a arrêté 13 suspects pendant les perquisitions qui ont eu lieu dans les provinces de Shanxi, Gansu, Liaoning, Jiangsu et à Shanghai entre le 20 juillet et le 30 septembre. De plus, les policiers chinois ont résolu 20 autres cas concernant ce groupe, y compris concernant des jeux d’argent en ligne et de la pornographie.