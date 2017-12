Ok, googoo! Cette mamie qui ne s'entend pas avec un gadget Google fait rire le net

Il n'est jamais trop tard pour apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Pourtant, le premier contact avec elles peut légèrement surprendre les personnes âgées qui ont parfois du mal à imaginer comment il est possible de parler à un gadget comme à un être vivant.

© AFP 2017 DANI POZO Ce que l’on sait sur la démission du président d'Alphabet, maison-mère de Google

La vidéo amusante publiée il y a quelques jours sur Youtube par Ben Actis montre comment il est parfois difficile pour les personnes âgées de communiquer avec des gadgets dont la principale fonction est de rendre la vie plus facile.

On y voit sa grand-mère italienne âgée de 85 ans essayer en vain de tester l'enceinte Google Home Mini. Malgré l'absence de bouton, la mamie ne cesse d'appuyer sur le gadget tout au long de la vidéo, en répétant au lieu des commandes vocales Hey Google et OK Google, la phrase «hey googoo» à laquelle l'appareil ne veut évidement pas réagir.

Après plusieurs tentatives totalement vaines, la grand-mère a réussi à poser une question concernant la météo du lendemain. La réponse de l'enceinte qui commençait par «Demain, à Flager Beach» l'a complètement effrayée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'appareil sache où elle se trouvait. La femme s'est levée brusquement et a avoué qu'elle avait peur.

Le premier étonnement passé, la grand-mère a trouvé le courage de demander à l'enceinte de lui jouer une chanson italienne, Piemontesina bella. Le gadget ne s'est pas révélé aussi performant que la première fois et, au lieu de la chanson espérée, il lui a donné la météo de Londres.