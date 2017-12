Un lionceau capturé dans la soute d'un avion arrivé à St-Pétersbourg

Des employés de l'aéroport international Pulkovo de Saint-Pétersbourg ont découvert dans un avion arrivé de Grozny un lionceau qui avait cassé sa cage et se promenait librement dans la soute à bagage. Pour capturer l'animal, ils ont dû appeler des sauveteurs et des vétérinaires, a indiqué à Sputnik un représentant de l'aéroport.

Un lionceau de trois mois a été découvert dans un avion arrivé samedi matin à Saint-Pétersbourg, a appris Sputnik du service de presse de l'aéroport international Pulkovo.

«Il a cassé la cage dans laquelle il avait été transporté et se promenait dans la soute à bagage. Nous avons appelé des sauveteurs et des vétérinaires pour l'évacuer en toute sécurité», a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Grâce à leurs efforts conjoints, les sauveteurs et les vétérinaires ont attrapé le lionceau et l'ont remis en cage.

«Maintenant, l'animal se sent bien et ne quittera la salle de quarantaine qu'après que les personnes qui l'ont transporté auront reçu les documents nécessaires», a-t-il ajouté sans préciser pour autant par qui et dans quel but le félin avait été transporté.