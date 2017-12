Quels beaux pièges! Ces trucs qui nous font acheter des produits inutiles ou surévalués

Les périodes des fêtes, notamment de fin d’année, sont une aubaine pour les magasins qui cherchent à vendre à leurs acheteurs potentiels des produits inutiles ou surévalués. Soyez vigilants et ne tombez pas dans les pièges qu’ils vous tendent. En voici quelques-uns.

Nombreux sont les magasins qui recourent à toute sorte d'astuces pour séduire les consommateurs et leur vendre, particulièrement à la veille des fêtes, des produits sans valeur ou à des prix très élevés.

«C'est votre dernière chance»

Un des trucs les plus répandus dans le milieu commercial est de persuader les acheteurs qu'il s'agit de leur dernière possibilité de s'emparer d'un produit à un prix exceptionnel. Sinon, mettent-ils en garde, cette offre ne sera bientôt plus valable ou la marchandise se vendra rapidement.

L'objectif d'une telle astuce est de ne pas donner le temps aux acheteurs de réfléchir tranquillement où ils pourraient trouver une meilleure offre.

Des mannequins pour capter le regard

Aujourd'hui, les mannequins jouent un rôle clé dans la bonne présentation des vêtements. Ainsi, si des magasins ont besoin de vendre le plus de pièces possibles, leur personnel habille de beaux mannequins de vêtement de différentes couleurs et textures.

En voyant ces belles combinaisons, les gens se pressent pour s'en emparer sans se demander s'ils ont vraiment besoin de ces vêtements.

Des plantes aux fleurs impérissables

Les fleuristes tentent eux aussi de piéger leurs acheteurs. Par exemple, en vendant des plantes d'intérieur à fleurs.

Ainsi, en août dernier, des habitants de Chisinau, la capitale de la Moldavie, ont annoncé avoir acheté dans des supermarchés d'une célèbre chaîne des cactus avec des fleurs… collées.

«Linella, un cactus avec des fleurs collées à chaud. On appelle ça: «Achetez des cactus à fleurs», a écrit une internaute, Irina.

Certaines entreprises affirment que leurs produits sont absolument inoffensifs pour l'environnement et qu'ils sont vraiment naturels.

En réalité, il n'y a que quelques grandes marques qui peuvent se vanter de proposer à leurs clients des produits qui répondent à la formulation «naturelle».

Ainsi, avant d'acheter de tels produits, assurez-vous qu'il y a bien un certificat approprié sur l'étiquette.

Des assiettes de fromage ou de saucissons

Le fromage et le saucisson déjà découpés et emballés sont souvent appréciés des consommateurs. Donc, le personnel des magasins en profite et écoule des barquettes de produits dont la date limite de consommation est très proche de la date de mise en rayon.