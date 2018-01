Des jumeaux nés avec un an d’écart aux USA

Une Californienne a donné naissance à deux jumeaux la nuit du réveillon avec un écart d'une vingtaine de minutes seulement, mais dans deux années différentes, informe le Daily Mail, citant un représentant de l'hôpital où s'est passé cet évènement.

La naissance de Joaquin et Aitana de Jesus Ontiveros devait avoir lieu le 27 janvier 2018. Mais dimanche soir, à l'approche du nouvel An, leur mère Maria a été hospitalisée au Delano Regional Medical Center. Le premier enfant, un garçon, a vu le jour avant minuit, le 31 décembre à 23.58. Sa sœur cadette est née une vingtaine de minutes plus tard, le 1 janvier à 00.16. Les jumeaux sont ainsi nés deux journées, deux mois et même deux années différentes.

Le représentant de l'hôpital a précisé que la jeune mère et ses enfants se sentaient bien et étaient prêts à rentrer chez eux.

«C'était absolument une surprise! Toute la famille est choquée mais heureuse», a-t-il dit.

Maria et son mari Joaquin habitent à Erlimat, en Californie. Ils ont déjà trois filles.