Blondes vs. brunes: ce différend de longue date finalement réglé?

Des chercheurs américains après une étude approfondie et puissamment étayée affirment avoir enfin solutionné la question primordiale préoccupant l’ensemble de l’humanité depuis des temps immémoriaux quant à la préférence des hommes entre les femmes blondes et les femmes brunes.

Des chercheurs américains ont mené une étude afin de définir si les représentants du sexe fort préfèrent les brunes ou les blondes, fait savoir le Daily Mail.

D'après les résultats de la recherche, les hommes considèrent les femmes blondes plus jeunes et attractives. Tandis que les brunes sont, à leur avis, les meilleures épouses.

Les chercheurs ont interrogé 110 hommes qui devaient donner leur opinion sur des photos de femmes brunes et blondes sans montrer leur visage. A l'issue de ce test, les chercheurs ont établi que la majorité écrasante des participants considéraient que les blondes étaient plus attractives et plus jeunes que les brunes.

Les scientifiques expliquent ces résultats par l'évolution de l'espèce humaine. Autrefois, les cheveux clairs étaient signe de jeunesse. Les femmes brunes étaient considérées comme plus matures et donc prêtes à fonder une famille.

La majorité des hommes interrogés ont admis qu'ils préféreraient se marier avec une femme brune, en considérant les blondes trop «faciles».