Ils pensaient que c’était de la cocaïne: des touristes à l’hôpital à cause d’une poudre

Neuf touristes — cinq Français, deux Allemands, un Italien et un Marocain — ont consommé une poudre reçue par la poste et se sont ensuite retrouvés à l’hôpital, d’après le quotidien The West Australian.

Australie-Occidentale, quand ils ont reçu par courrier une enveloppe avec de la poudre blanche destinée au précédent locataire. L'ayant prise pour la cocaïne, ils ont décidé de la sniffer. Quelques minutes après, ils ont été frappés par des attaques et par une paralysie, certains d'eux ont eu des hallucinations.

Personne n’était apte à appeler au secours. Leur ami qui était de retour d’une promenade et qui les a trouvés dans cet état a donné l’alerte.

À l’hôpital, les médecins ont expliqué qu’ils avaient eu de la chance que personne ne soit décédé par empoisonnement. Un rapport toxicologique a montré que la poudre blanche était de la scopolamine, souvent utilisée par des délinquants pour mettre leurs victimes dans un état second en vue d’un braquage ou d’un viol.

«Ils avaient des hallucinations, leurs cœurs battaient très vite, certain d’eux ont dû être mis dans un coma artificiel pour leur propre protection, et j’ai vraiment besoin de souligner l’état grave dans lequel ils étaient», a déclaré le médecin David McCutcheon.

«Le message pour quelqu’un qui prend des drogues illicites est qu’il peut être le suivant s’il continue à prendre des drogues illicites», a-t-il ajouté.