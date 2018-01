Le spectacle laser du Nouvel An entré dans le Livre Guinness à Dubaï rejoué (vidéo)

Un spectacle laser, entré ce Nouvel An dans le Livre Guinness des records comme le plus important, sera rejoué jusqu’à la fin de la semaine.

Ce Nouvel An, le spectacle Light Up 2018 a pour la première fois remplacé le traditionnel feu d’artifice près de la tour Burj Khalifa, construction la plus haute du monde. Des dizaines de milliers de spectateurs étaient venus le voir.

Quelques secondes avant que l’année 2018 n’arrive, le décompte du Nouvel An a été lancé, ensuite les spectateurs ont pendant cinq minutes environ pu contempler des projections laser accompagnées de musique sur la tour, sur les gratte-ciels voisins et sur les célèbres fontaines dansantes. Le spectacle était rempli de symboles nationaux, et au milieu de celui-ci un grand faucon planant a été projeté sur la tour.

Cet événement est entré dans le Livre Guinness des records comme «le show laser et acoustique le plus important projeté sur un bâtiment». Le record précédent avait été établi à Hong Kong en 2013. Alors, la surface de projection laser était de plus de 46.000 m2. Le spectacle à Dubaï était deux fois plus important avec sa taille de quelques 109.000 m2.