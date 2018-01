Un combat mortel entre un frelon et une araignée capté en vidéo

Une vidéo montrant un combat entre un frelon et une araignée dans la faille de Sparassidae, au sud-ouest de l'Australie, a été publiée sur YouTube par un témoin oculaire de cette bataille.

Sur la vidéo, l'on peut voir que le frelon est le premier à engager ce combat en se ruant sur l'araignée pour la piquer. On voit que la victime essaie de fuir, mais qu'ayant compris que le combat serait inévitable, elle se met à sa défensive. Néanmoins, quelques minutes plus tard, la victime se retrouve paralysée et met fin à toute résistance.

La piqûre de frelon est assez douloureuse pour un être humain tandis que sa toxicité varie en fonction de l'espèce de l'insecte. Si certains ne piquent pas plus fort que d'autres, quelques-uns sont connus comme étant les plus venimeux.