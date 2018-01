Un modèle réduit de l’Univers découvert au Mexique (photo)

Au Mexique, une équipe d’archéologues a découvert au fond d’un lac près du pied du volcan Iztaccihuatl un sanctuaire ancien en pierres Aztèque s’étant avéré être un modèle réduit de l’Univers, selon le journal en ligne International Business Times.

Des employés de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) menaient des fouilles archéologiques quand ils ont découvert au fond d’un lac une construction en pierre, dont l’âge reste à définir. La découverte a été faite à une hauteur d’environ 4.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un endroit appelé Nahualac situé au pied du volcan Iztaccihuatl.

© Sputnik. M.Pevzner Le panache de cendres d’un volcan russe s’étend sur 90 km, alerte décrétée (photos) Univers, comme les Aztèques se le représentaient. Les scientifiques indiquent que l’emplacement de pierres coïncide avec celui d’étoiles et de galaxies.

De plus, le sanctuaire est conçu de telle façon qu’un effet optique insolite est créée une fois on y pénètre: l’observateur croit qu’au lieu d’être au fond, les pierres flottent à la surface. Pendant leurs rituels, les Aztèques auraient contrôlé le niveau d’eau dans le lac alimenté par des ruisseaux pour obtenir un effet plus grand.

«L’effet optique et la structure de l’objet montrent que cet endroit était un modèle réduit de l’Univers, d’une interprétation ancienne du temps et de l’espace. Il est conforme aussi avec des mythes aztèques sur la création du monde. Selon eux, dans les temps anciens la terre n’existait pas. Le monstre marin Cipactli habitait un océan préhistorique, et après les dieux ont créé le ciel et la terre avec son corps», a dit l’archéologue Iris del Rocío Hernández Bautista.