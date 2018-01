Lutter pour la vie jusqu’au bout: un poisson frit ressuscite en Chine (vidéo)

Un restaurant chinois a vécu un véritable cauchemar: dans une poêle à frire, un poisson déjà frit est soudainement revenu à la vie et a horrifié les clients…

Mort à première vue, un poisson est revenu à la vie devant les clients d'un restaurant à Hengyang, dans le sud de la Chine.

Placé à côté de ses camarades, frits eux aussi, le poisson a commencé à avoir des spasmes forts, effrayant les clients du restaurant. L'on entend une femme en train de crier: «Oh non, non, non, ça craque!», alors que la peau du poisson commence à rompre.

La vidéo a été initialement publiée par le restaurant sur le réseau social chinois Weibo.

Selon IFLScience, ce phénomène effrayant survient assez fréquemment.

«Bien que le cerveau et le cœur ne fonctionnent plus, il existe des cellules qui peuvent encore répondre aux stimulis», a-t-on expliqué.

Cependant, les internautes se sont mis d'accord sur le fait que le poisson n'avait pas été suffisamment cuit pour être consommé.