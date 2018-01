Six énigmes que la science est toujours incapable de résoudre

Le journal Science Alert a fait la liste des six plus grandes énigmes scientifiques restées non résolues jusqu'à présent.

1. Pour quelle raison les individus ont-ils besoin de sommeil?

La réponse à cette question serait simple: le sommeil nous aide à reprendre des forces et à nous reposer. Mais la cause principale de la dépendance des individus au sommeil n'a toujours pas été éclaircie.

De nombreux chercheurs observent des animaux durant leur sommeil afin de mieux comprendre ce processus chez les êtres humains. Selon Jerome Siegle, professeur à l'Institut Semel de la neuroscience et du comportement humain, les animaux apprécient le sommeil beaucoup plus que les Hommes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de représentants de la faune, comme les ours, les marmottes et les lémurs, hibernent.

Les éléphants, au contraire, ne consacrent que deux à trois heures par jour au sommeil, en utilisant le reste du temps pour se nourrir et accumuler de l'énergie.

La théorie de la conservation de l'énergie est l'une des plus répandues pour expliquer notre dépendance au sommeil. Selon Giulio Tononi, professeur en psychiatrie à l'Université du Wisconsin, à Madison, le sommeil nous permet de retenir les connaissances obtenues lors de la veille. Les expérimentations sur des souris ont montré que durant leur sommeil, l'activité synaptique est réduite, ce qui aide à fixer dans la mémoire les informations reçues au cours la journée précédente.

2. La matière noire, qu'est-ce que c'est et pourquoi on ne peut pas la voir?

La matière noire, dont l'existence a été suggérée par l'astronome néerlandais Jacobus Kapteyn en 1922, occupe environ 26% de l'Univers. Néanmoins, elle n'est pas visible et les chercheurs ont du mal à expliquer sa nature.

La matière visible est composée de neutrons, de protons et d'électrons, tandis que la matière noire contient des éléments qui n'ont toujours pas été identifiés par les chercheurs. Ils interagissent avec la lumière d'une manière particulière, sans la refléter, ni l'absorber. La présence de la matière noire ne peut être détectée que grâce aux ondes gravitationnelles.

Les chercheurs de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire tentent d'identifier cette matière invisible à l'aide d'un accélérateur de particules, en analysant l'énergie produite lors de la collision des particules à une vitesse ultra-rapide.

3. Comment l'Univers est-il apparu?

La naissance de l'Univers est une autre énigme scientifique, tous les modèles et les théories de son apparition existant aujourd'hui étant spéculatifs, estime Paul Satter, chercheur à l'université d'État de l'Ohio.

La théorie la plus populaire de l'apparition de l'Univers est celle du Big Bang, selon laquelle l'Univers s'étend depuis 13,9 milliards d'année à partir d'une singularité ultra-dense et chaude.

Mais selon M. Satter, les gens qui considèrent que l'Univers est apparu de nulle part ont tort.

«Le Big Bang n'est pas une explosion dans le cosmos. C'est une explosion de l'espace. On ne sait toujours pas ce qui a servi d'accélérateur», précise-t-il.

Selon les chercheurs de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, il faut comprendre la nature de l'antimatière pour découvrir les origines de l'Univers.

4. La neuvième planète, où se trouve-t-elle?

Les astronomes affirment qu'un groupe d'objets célestes se trouverait au-delà de la ceinture de Kuiper, qui appartient formellement au Système solaire. Son mouvement peut s'expliquer par l'existence d'une planète dans le nuage d'Oort.

Konstantin Batiguine, de l'Institut de technologie de Californie, pense que cela peut témoigner de l'existence de la neuvième planète, censée être plus grande que la Terre au vu de l'effet qu'elle cause. Néanmoins, il est impossible de prouver son existence. Même les détecteurs infrarouges sont incapables de la localiser vu qu'elle circule très lentement et se trouve loin de la Terre.

5. Pourquoi notre cerveau frissonne-t-il à cause de certains bruits?

Notre cerveau réagit de manière particulière à certains bruits, comme au tapotement des doigts sur une feuille de papier ou aux chuchotements. Un tel stimulus auditif provoque un «picotement» dans le cerveau de 90% des auditeurs. Ce phénomène a été appelé la «réponse sensorielle maximale automatique» (Autonomous Sensory Meridian Response, ou l'ASMR, en anglais). De nombreuses vidéos de relaxation utilisent ce phénomène.

6. Y a-t-il de la vie ailleurs?

L'Univers est tellement immense qu'il est difficile de ne pas croire en l'existence d'êtres vivants en dehors de la Terre. Néanmoins, toutes les recherches se heurtent au paradoxe de Fermi lié à la question de savoir pourquoi l'humanité n'a, jusqu'à présent, trouvé aucune trace de civilisations extraterrestres.

Les astronomes et les physiciens ont avancé plusieurs théories adin d'expliquer notre «solitude» dans l'Univers. Selon une version, les extraterrestres sont empêchés d'entrer en contact avec les habitants de la Terre du fait d'une certaine catastrophe. Il y a également ceux qui pensent que les autres civilisations sont bloquées sur leurs planètes par des glaces épaisses.

Beaucoup de chercheurs se focalisent sur la recherche des protozoaires en dehors de la Terre. Par exemple, la NASA s'apprête à analyser la surface de Saturne et de Jupiter afin d'y trouver des traces de vie.