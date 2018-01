Rompant avec une calculatrice, elle veut se marier avec Tetris

L’amour est un sentiment qui donne des ailes et qui fait sourire intérieurement. Pourtant, ce sentiment pourrait être parfois provoqué non par un être humain, mas par un objet inanimé, comme par exemple une calculatrice ou Tetris! L’histoire d’une Américaine vivant en Floride en témoigne.

Noorul Mahjabeen Hassan, une habitante de Floride, cherche à épouser Tetris après sa rupture avec sa calculatrice, informe le journal Metro.

Selon la jeune fille de vingt ans, elle est en relation avec Tetris depuis plus d'un an et passe jusqu'à douze heures par jour à y jouer.

«Je pense que Tetris est tellement beau, il est idéal et permet de sortir des sentiers battus. Au sens physique, je ressens la même chose que les gens qui sont en relation, quand on comprend que c'est la personne qui te convient», confie la jeune femme.

Selon le média, Hassan envisage d'épouser Tetris après l'obtention de son diplôme.

Comme l'indique Metro, la jeune femme avait auparavant une relation avec une calculatrice surnommée Pierre. Cependant, elle n'a jamais été amoureuse des représentants de la race humaine, seulement de robots et d'objets inanimés, comme par exemple d'un oscilloscope.

Le média indique que le sentiment d'attirance sexuelle pour un objet inanimé est assez répandu, et que plusieurs personnes comme Noorul Mahjabeen Hassan sont en relation avec des objets différents, y compris avec des candélabres et même des gares.