«Je suis coincé!»: enfermé dans un magasin, ce cambrioleur supplie de le laisser partir

Enfermé dans le magasin qu'il voulait braquer, cette homme a supplié à genoux de le pardonner et de le relâcher avant l'arrive de la police. Pourtant, personne n'a cru à sa repentance et c'est les policiers qui lui ont ouvert la porte pour l'arrêter immédiatement.

Parfois, avoir un pistolet ne garantit pas la réussite d'un cambriolage . Une vidéo publiée par la police de Houston , au Texas, en est une bonne preuve.

À un croire ces images, quand le voleur John Bell est entré dans ce magasin de portables, la femme du propriétaire ainsi que les clients ont réussi à garder leur sang-froid. Au lieu de paniquer devant l'homme armé et de lui ouvrir la caisse, ils ont tout simplement quitté le magasin et l'ont enfermé à clé. Il semble que le cambrioleur ne s'attendait pas à une telle tournure des évènements!

Ayant réalisé la situation, l'homme s'est exclamé «diable, je suis coincé, je vais aller en prison», après quoi il a tiré sur la porte et a essayé de la forcer, ce qui pour autant n'a donné aucun résultat. Enfin, il s'est mis à supplier d'ouvrir la porte et de le laisser partir, pour quelques secondes, il s'est même agenouillé en répétant qu'il n'avait rien pris et qu'il regrettait ce qu'il avait fait.

Cependant, toutes ses prières sont restées vaines et il a été arrêté par les policiers qui sont arrivés quelques minutes plus tard.

Le propriétaire du magasin, Basit Mian, a déclaré au site Click2Houston.com que le même homme avait déjà cambriolé son magasin deux semaines auparavant et avait alors volé 2.000 dollars et plusieurs téléphones.

Selon la police, le malfaiteur, qui avait déjà été arrêté pour de tels crimes, sera envoyé en prison pour cinq ans.