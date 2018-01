«Vise bien, Dora!»: quand un «strike» d’une Brésilienne enflamme le Web (vidéo)

Jouer au bowling s’avère parfois non seulement passionnant mais aussi dangereux, la vidéo d’une Brésilienne pleine d’enthousiasme de faire un strike, qui se solde en échec, fait le bonheur des internautes.

Viser les quilles pour faire un strike et voir la boule atterrir en plein milieu d'un écran de télévision accroché au plafond, cela vous paraît-il impossible? Alors, cette vidéo montrant une Brésilienne en train de jouer au bowling, qui a déjà fait un carton sur la Toile, ne vous décevra pas!

L'action a eu lieu dans l'État brésilien du Rondônia, dans l'ouest du pays. Sur la vidéo, publiée sur YouTube, on voit une femme viser les quilles et on entend une voix lui dire «Vise bien, Dora!».

Trop tard, le tir a été bien raté! L'héroïne de la vidéo a réussi à envoyer la boule directement dans un écran accroché au plafond.

«Tatie Dora a marqué un strike sur la télé», a alors ironisé l'auteur de la vidéo.

Cette vidéo a suscité une vague de commentaires d'internautes.

«C'est le Brésil», a écrit Nego Do Bordel.

«J'espère qu'elle ne conduit pas une voiture», a ajouté william dohn.

«Elle ne sait pas où il faut viser», a accusé Carlos Ramirez.

«Ce n'est pas de sa faute, c'est la boule qui ne sait pas où il faut aller», a donc répliqué Savannah Lorén.